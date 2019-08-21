تعرف على المرشحين الأربعة لتدريب الأهلي

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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الرئيس “محمود الخطيب” عدد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية لحسم ملف المدير الفني الجديد، قبل دخول الفريق معمة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأقيل المدير الفني الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” من تدريب الأهلي عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر موسم 2019/2018.

ووجه المدرب الأسبق لنادي ريال سوسيداد الإسباني اتهامات واضحة لمجلس إدارة الأهلي بالتسبب في توديع كأس مصر لعدم تنفيذهم لطلبه بالتعاقد مع مهاجم جديد يستطيع مُنافسة المغربي “وليد أزارو” على لعب الأدوار الأولى.

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ووضعت إدارة الأهلي أكثر من مُرشح على طاولة الاجتماعات، في حضور مدير التسويق والتعاقدات “أمير توفيق”.

ومن بين الاسماء المرشحة، المدير الفني الأسبق للأهلي “مانويل جوزيه” الذي أعلن اعتزاله للتدريب قبل عامين، غير أنه ألمح في إحدى اللقاءات الصحفية قبل عدة أشهر، حقيقة عرض خدماته على محمود الخطيب للعودة لتولي زمام الأمور، لكن المقابل المادي كان العائق الوحيد لاتمام الاتفاق.

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ويأتي الهولندي “تين كات” في المرتبة الأولى بقائمة المُرشحين لخلافة لاسارتي، حيث كان ضمن أهداف محمود الخطيب عقب توليه منصب الرئيس خلفًا لمحمود طاهر نهاية عام 2017.

وسبق لتين كات العمل كمساعد مدرب لمواطنه فرانك ريكارد في برشلونة، ودرب لعدة سنوات في الإمارات، وزار مصر في عام 2016 لخوض مباراة كأس السوبر الإماراتي التي خسرها مع الجزيرة أمام أهلي دبي.

ورُشح كذلك مدرب لاعب وسط الأهلي “حسين الشحات” أثناء فترته مع نادي العين الإماراتي “زوران ماميتش”.

ولم يوفق المدرب الكرواتي في مهمته القصيرة مع نادي الهلال السعودي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد احتلاله لمركز الوصافة في كأس العالم للأندية 2018، حيث خسر لقبي الدوري المحلي والبطولة العربية للأندية (كأس الشيخ زايد).

ويتذيل قائمة المرشحين لتولي تدريب الأهلي، المدرب الألماني “فيليكس ماجات” العاطل عن العمل منذ عام 2017 بعد تركه لنادي شاندونج لونينج الصيني.

وأُستبعد اسم المدرب الأرجنتيني الشهير “رامون دياز” من قائمة المرشحين بسبب كثرة عدد مساعديه، فضلاً عن تدخل نجله في كل صغيرة وكبيرة تخص الأندية التي تولى تدريبها في الآونة الأخيرة.