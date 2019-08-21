الفيفا يوجه صفعة مؤلمة لرئيس الزمالك “مرتضى منصور”

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صفعة مؤلمة لرئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بعد أن قضى باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمهاجم الدولي المصري السابق “محمود كهربا” بدلاً من البطاقة الدولية التي رفض الزمالك إرسالها إلى الفريق الجديد للاعب “ديسبورتيفو آفيس” الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز.

وانضم محمود عبد المنعم “كهربا” لصفوف ديسبورتيفو آفيس في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تقديمه لمستندات تؤكد انتهاء عقده مع الزمالك، وأحقيته في الانتقال إلى الفريق الذي يختاره دون الرجوع لإدارة ناديه المصري.

وقابل رئيس الزمالك مرتضى منصور ما فعله كهربا بالتشكيك في صحة انتقاله إلى النادي البرتغالي الذي يُدربه مدرب الزمالك الأسبق “إيجناسيو”.

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وادعى مرتضى أن عقد اللاعب ممُتد مع النادي حتى يونيه 2021، الأمر الذي دفعه نحو تجاهل الفاكس الرسمي الذي أرسله ديسبورتيفو آفيس بشأن البطاقة الدولية.

لكن كهربا استطاع إثبات أحقيته في الانتقال بالمجان إلى صفوف ديسبورتيفو آفيس أمام الفيفا، ليفتح المجال أمام باقي لاعبي الزمالك الراغبين في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وسيحسم الفيفا قضية كهربا مع الزمالك بعد سنة من الآن، بالإضافة إلى سنة أخرى في المحكمة الرياضية الدولية، ما يعني أن أي عقوبات متوقعة ضد اللاعب ستصدر بعد عامين على أقل تقدير، بالتالي سيكون عقد كهربا الذي تحدثت عنه إدارة الزمالك سيكون منتهي.

وقال محمود كهربا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك فور تحصل ناديه الجديد على البطاقة الدولية “الحمد لله كثيرًا، اليوم تسلمت بطاقتي الدولية وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.

وأضاف “إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة، انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب، لتوضيح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت في الفترة الماضية”.