ريال مدريد يُفرط في إحدى جواهره

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أكمل نادي ريال مايوركا استعارته لجوهرة ريال مدريد “تيكفوسا كوبو” حتى نهاية موسم 2020/2019.

صانع الألعاب الدولي الياباني، وافق صباح اليوم على الإنضمام لصفوف ريال مايوركا الذي يُدربه المدرب الإسباني الشاب “فينثينتي مورينو بيريس”.

وعاد ريال مايوركا إلى الليجا رغم احتلاله للمركز الخامس في السيجوندا الموسم الماضي، وذلك بفضل تغلبه على ديبورتيفو لاكرونيا وألباسيتي وإيبار في المباريات الفاصلة التأهيلية.

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وأجرى النادي 11 صفقة خلال الميركاتو الصيفي 2019، من بينهم صفقة كانت مع لاعب إرتكاز ريال مدريد كاستيا “أليكس فيباس بيريز” الذي قضى الموسمين الماضيين معارًا لناديي ريال سرقسطة وألباسيتي بسبب إنعدام فرصه مع النادي الملكي.

وسيكون تيكفوسا كوبو الإعارة الثانية بالنسبة لريال مايوركا هذا الصيف بعد انضمام الظهير الأيسر الغاني “لومور أجبينينو” بنظام الإعارة من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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وتألق تيكفوسا كوبو بصورة ملحوظة خلال المباريات التجريبية التي خاضها ريال مدريد في الصيف، بعد انضمامه من نادي طوكيو أف سي بالمجان، لكن زيدان يريده أن يكتسب المزيد من التجربة، نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة للعب بصفة أساسية.

وكان من المنتظر خوض تيكفوسا كوبو، صاحب الـ 18 عامًا، لعدد من المباريات مع ريال مدريد كاستيا خلال النصف الأول من الموسم الجديد، لكنه لا يريد تفويت فرصة اكتساب المزيد من الخبرات في الليجا بلعب مباريات تنافسية لها قيمة أكبر من مباريات ريال مدريد كاستيا، كي لا يلقى مصير الموهبة النرويجية “مارتن أوديجارد” وعدد من اللاعبين الذين دفعوا ثمن انتظارهم في ريال مدريد كاستيا.

واهتمت صحيفة إل موندو ديبورتيفو بالتحدث عن مستقبل تيكفوسا كوبو في عددها الصادر اليوم الاربعاء، حيث أمضى أربعة أعوام في أكاديمية برشلونة الشهيرة “لا ماسيا”، قبل أن يضطر للمغادرة في عام 2015 عندما تمت معاقبة برشلونة من الفيفا بسبب إخلاله لقاعدة التعاقد مع اللاعبين دون السن القانوني.

تيكفوسا كوبو الملقب بـ “ميسي اليابان” وقع بعد ذلك لنادي طوكيو، لكنه احتفل بعيد ميلاده الـ 18 في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيعه لريال مدريد.

وكاد لاعب منتخب شباب اليابان تحت 20 عامًا ينضم لصفوف برشلونة أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، إلا أنه فضل ريال مدريد في نهاية المطاف.

وأحرز تيكفوسا كوبو ستة أهداف خلال 30 مباراة مع نادي طوكيو الياباني، الأمر الذي دفع ريال مدريد نحو ضمه.