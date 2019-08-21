رسميًا | طرابزون سبور يضم مهاجم ليفربول بالمجان

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أعلن نادي طرابزون سبور التركي عبر موقعه الرسمي، عصر اليوم الاربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الإنجليزي السابق “دانيل ستوريدج” بالمجان.

وانتهى عقد دانيل ستوريدج مع ليفربول في يونيه الماضي، ومنذ ذلك الحين كان يبحث عن ناد جديد،. وقيل أنه على مقربة من الانضمام لصفوف أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين.

لكن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا توصل لاتفاق مع طرابزون سبور، بموجبه وقع على عقد مدته 3 سنوات.

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وشارك ستوريدج في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي رفقة ليفربول معظمهم من على دكة البدلاء، ليكتفي بتسجيل هدفين فقط.

ابن أكاديمية مانشستر سيتي ولاعب تشيلسي الأسبق، قضى النصف الثاني من موسم 2018/2017 دون تسجيل أي هدف خلال فترة إعارته لنادي وست بروميتش البيون، ليفشل في مساعدة الفريق من الهبوط إلى التشامبيونشيب.

ويُعد ستوريدج أنجح الصفقات التي حدثت في الميركاتو الشتوي خلال السنوات الـ 10 الأخيرة جنبًا إلى جنب الأوروجوياني لويس سواريز، عندما انضم لصفوف ليفربول في يناير من عام 2013 بحوالي عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وكَون ستوريدج ثنائي شرس مع لويس سواريز في خط هجوم ليفربول بين عامي 2013 و2014، حيث سجلا العديد من الأهداف، وكانا على مقربة من قيادة الريدز لتحقيق لقب البريميرليج بموسم 2014/2013 لولا إنزلاقة جيرارد الشهيرة أمام تشيلسي.

وسجل ستوريدج ما مجموعه 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول في الفترة من 2013 إلى 2019.