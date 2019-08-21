رياضة | تدريبات خفيفة لرمضان صبحي ومحمد هاني في الأهلي قبل مواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خفيفة لرمضان صبحي ومحمد هاني في الأهلي قبل مواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى رمضان صبحي ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية، وذلك في إطار البرنامج البدني الخاص لتجهيزهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.