رياضة | التركيز على «إنهاء الهجمْات» في مران الأهلي المسائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التركيز على «إنهاء الهجمْات» في مران الأهلي المسائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة فنية لتدريب اللاعبين علي إنهاء الهجمات خلال مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التدريبات توجيهَ «يوسفَ» اللاعبين خلال الفقرة الفنية من أجل تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وحقق الأهلي فوزًا مؤزرًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.