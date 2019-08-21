رياضة | ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدي الثنائي المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهليلي تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.