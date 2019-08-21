رياضة | صالح جمعة يتغيب عن مران الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يتغيب عن مران الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ولم يشارك جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة إطلع بره.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.