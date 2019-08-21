رياضة | أحمد سالم يفوز ببرونزية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سالم يفوز ببرونزية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح السباحة المصري أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاء السباح المصري في المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في الكركز الرابع بنفس السباق.