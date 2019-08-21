رياضة | تركي آل الشيخ يستعرض صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يستعرض صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن نجاح فريقه في حسم 6 صفقات وذلك في إطار تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،فيديو يستعرض به جميع صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.