رياضة | نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت السباحة المصرية نور الجندي في حصد ذهبية سباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاءت السباحة المصرية في المركز الأول بزمن قدرة دقيقتين و١٨ ثانية و٢١ جزء من الثانية، وتلتها سباحة الجزائر حميدة نيفسي والأنجول ليا مارتينز.

وتقاك منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.

بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل15 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.