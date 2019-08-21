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رياضة | فالفيردي يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

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استقر أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه التي ستواجه ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية من لكرة القدم.

ويُعاني الفريق الكتالوني من إصابات بالجملة في خط الهجوم، حيث سيفتقد كل من وسواريز وديمبلي في مباراة بيتيس بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :-

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حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - دي يونج

خط الهجوم: جريزمان - رافينيا - روبيرتو " كارليس بيريز"

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