رياضة | فالفيردي يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه التي ستواجه ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُعاني الفريق الكتالوني من إصابات بالجملة في خط الهجوم، حيث سيفتقد كل من ميسي وسواريز وديمبلي في مباراة بيتيس بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :-

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حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - دي يونج

خط الهجوم: جريزمان - رافينيا - روبيرتو " كارليس بيريز"