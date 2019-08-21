‏زيدان يُبلغ الإدارة عن رغبته بضم زيدان

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كشفت تقارير صحف فرنسية، ان زين الدين ​زيدان​ مدرب نادي ​ريال مدريد​ قد منح الضوء الاخضر للتعاقد مع الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا من باريس ​سان جيرمان​.



وبعد تردده في استقدام نجم السيليساو مفضلاً التعاقد مع بول بوغبا من اليونايتد، يبدو ان زيدان رحب اخيراً بوصول نجم النادي الباريسي في الميركاتو الحالي.

واشارت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، فان برشلونة ليس الوحيد المهتم بالبرازيلي، فهناك ايضاً صراع من اندية ريال مدريد ويوفنتوس على خدمات اللاعب.

ووفقاً لصحيفة ماركا الاسبانية، فقد وافق زيدان على استقدام نيمار من اجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، على الرغم من ان هدفه الرئيسي كان الفرنسي بول بوغبا.‏ +44