شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى الكرة الطائرة يفوز على المانيا ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة، على نظيره الألماني بنتيجة 3/2 فى أولى لقاءات الفراعنة ببطولة العالم فى تونس. Advertisements جاءت نتائج الأشواط كالتالى "25 /17 , 25 /27, 25 /17 , 25 /15 , 15 /17 " . ويقود المنتخب فى هذه البطولة حسن الحصرى، حيث يلتقى المنتخب مع الارجنتين غدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئى الكرة الطائرة يفوز على المانيا ببطولة العالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.