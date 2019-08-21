شوقي غريب يقرر ضم 26 لاعبًا لمعسكر الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، ضم 26 لاعبًا لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لوديتىّ السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر. ويعلن شوقى غريب قائمة المنتخب نهاية أغسطس الجارى، لاسميا وأن المعسكر ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل. واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.

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