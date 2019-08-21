شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسي يفسخ تعاقده مع مدرب المنتخب الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الأربعاء فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الفرنسي ألان غيريس.

وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": أنهت الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان غيريس، وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي.

وكان الاتحاد التونسي تعاقد مع غيريس في 13 ديسمبر 2018 بعقد مدته 18 شهراً قابلة للتجديد، وأشرف الفرنسي على منتخب "نسور قرطاج" خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وقاد الفريق إلى الدور النصف النهائي لكنه تعرض لسيل من الانتقادات الشديدة بخصوص طريقة لعبه لا سيما خلال الدور الأول من البطولة.

ويعتبر غيريس (66 عاما) صاحب خبرة كبيرة مع المنتخبات الإفريقية، إذ سبق له أن أشرف على المنتخب المالي مرتين من 2010 إلى 2012، ومن 2015 إلى 2017، وقاد منتخبي الغابون (2006-2010) والسنغال (2013-2015)، وترك غيريس منتخب مالي في سبتمبر 2017 بعد النتائج السلبية التي حققها خلال تصفيات مونديال 2018 في روسيا.