مجلس الجبلاية الجديد يستقر على اسم المدير الفني للفراعنة

كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد باقتراب حسام البدري، من تولي القيادة الفنية للفراعنة، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر البدري من أفضل المدربين الوطنيين، واستطاع أن يحقق انجازات مع النادي الأهلي، فضلا عن تمتعه بقوة الشخصية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لموقع "صدى البلد" أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة عمرو الجنانيني سيصدر قرارا خلال الساعات القليلة القادمة بتعيين البدري، مديرا فنيا للمنتخب الأول.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

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وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

ويأتي اسم البدري ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني، بجانب حسن شحاتة وحسام حسن، بعد توجيهات الرئيس السيسي بالاعتماد على المدريبين الوطنيين، وعدم الاستعانة بالأجانب.

ورحب اتحاد الكرة المصري بتوجيهات السيسي، بشأن تعيين مدير فني وطني، لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الرئيس خلال جلسات مؤتمر الشباب الأخير، تعليقا على مدرب المنتخب الوطني الجديد، بقوله: «مش هنجيب مدرب أجنبي تاني.. وهنكتفي بمدرب مصري».