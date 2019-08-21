الاتحاد التونسي ينهي التعاقد مع المدرب الفرنسي جيريس

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الفرنسي ألان جيريس.

وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "أنهت اليوم الجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".

وكان الاتحاد التونسي تعاقد مع جيريس في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعقد مدته 18 شهرا قابلة للتجديد.

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وأشرف الفرنسي على منتخب "نسور قرطاج" خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وقاد الفريق الى الدور النصف النهائي لكنه تعرض لسيل من الانتقادات الشديدة بخصوص طريقة لعبه لا سيما خلال الدور الأول من البطولة.

ويعتبر جيريس (66 عاما) صاحب خبرة كبيرة مع المنتخبات الافريقية، اذ سبق له أن أشرف على المنتخب المالي مرتين من 2010 الى 2012، ومن 2015 الى 2017، وقاد منتخبي الغابون (2006-2010) والسنغال (2013-2015).

وترك جيريس منتخب مالي في أيلول/سبتمبر 2017 بعد النتائج السلبية التي حققها خلال تصفيات مونديال 2018 في روسيا.