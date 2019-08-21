الكينية أوبيري تشارك في سباقي 5 الآف و10 الآف م

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أعلنت العداءة الكينية هيلين أوبيري بطلة العالم لمسافة 5 الآف متر الأربعاء، عزمها خوض منافسات سباقي 5 الآف و10 الآف م في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في الدوحة من 28 أيلول/ سبتمبر حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وافادت أوبيري وكالة "فرانس برس" انه "كوني دعيت للمشاركة في سباق 5 الآف في الدوحة، شعرت انه الوقت المناسب للمشاركة في سباقي 5 الآف م و10 الآف م. لطالما كان الطقس الرطب مناسبا لي خلال ثلاث مشاركات في العاصمة القطرية".

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وتابعت "أعلم بانها مهمة صعبة ولكني سأعمد الى تكثيف تماريني في الأسابيع الخمسة المتبقية قبل سفرنا الى الدوحة".

وتأمل أوبيري (29 عاما) في أن تصبح واحدة من العداءات القليلات اللواتي يجمعن ذهبية السباقين في بطولة عالمية واحدة.

وتأهلت أوبيري الاربعاء لخوض منافسات سباق 10 الآف م في الدوحة بعدما حلت ثانية خلف أغنيس جيبيت تيروب المتوجة ببرونزية بطولة العالم 2017، فيما كان المركز الثالث من نصيب روزماري وانجيرو خلال بطولة كينيا لألعاب القوى المؤهلة للبطولة العالمية.