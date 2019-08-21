شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يستخرج بطاقة مؤقتة لـ«كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، منح فريق آفيس البرتغالى، بطاقة مؤقتة للاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، بعد رفض نادي الزمالك إرسال بطاقة اللاعب الدولية.

وانضم كهربا لصفوف آفيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من الزمالك، ودون موافقة مسؤولي القلعة البيضاء.

وتوصل كهربا لاتفاق مع النادي البرتغالي على الاننقال للفريق، لموسم واحد قابل للتجديد مع وضع شرط جزائي ٤٠٠ ألف دولار، في حال فسخ التعاقد من أحد الطرفين.

ووعد النادي البرتغالي اللاعب باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة في المباريات في حال رفض الاتحاد المصري منحها لهم.