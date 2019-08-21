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رسميا.. طرابزون سبور التركي ينجح في ضم ستوريدج

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

ستوريدج

كشف فريق ​طرابزون سبور​ التركي رسمياً عن تعاقده مع الانجليزي المخضرم ​دانييل ستوريدج​ قادماً من ​​ في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

ونشر النادي التركي صورة يرحب بها بالوافد الجديد، حيث سيوقع ستوريدج على عقد يمتد مع النادي التركي لثلاث مواسم مقبلة.

ومن جانبه، وجه ليفربول رسالة لنجم هجومه السابق متمنياً التوفيق له في مسيرته الجديدة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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