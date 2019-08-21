رسميا.. طرابزون سبور التركي ينجح في ضم ستوريدج

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ستوريدج

كشف فريق ​طرابزون سبور​ التركي رسمياً عن تعاقده مع الانجليزي المخضرم ​دانييل ستوريدج​ قادماً من ​ليفربول​ في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر النادي التركي صورة يرحب بها بالوافد الجديد، حيث سيوقع ستوريدج على عقد يمتد مع النادي التركي لثلاث مواسم مقبلة.

ومن جانبه، وجه ليفربول رسالة لنجم هجومه السابق متمنياً التوفيق له في مسيرته الجديدة.