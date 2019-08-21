رسميا.. طرابزون سبور التركي ينجح في ضم ستوريدج

الأربعاء 21 أغسطس 2019
ستوريدج
كشف فريق طرابزون سبور التركي رسمياً عن تعاقده مع الانجليزي المخضرم دانييل ستوريدج قادماً من ليفربول في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر النادي التركي صورة يرحب بها بالوافد الجديد، حيث سيوقع ستوريدج على عقد يمتد مع النادي التركي لثلاث مواسم مقبلة.
ومن جانبه، وجه ليفربول رسالة لنجم هجومه السابق متمنياً التوفيق له في مسيرته الجديدة.
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