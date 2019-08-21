الصحافة الإسبانية تتفرغ لصفقة نيمار المنتظرة في برشلونة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

نيمار دا سيلفا

اهتمت الصحافة الإسبانية وخاصة الكتالونية، بالصفقة المنتظرة والتي سال لها الحبر طوال الفترة السابقة، بضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



وفي هذا الصدد كشفت صحيفة "سبورت" في غلافها الأربعاء عن إمكانية دفع 160 مليون يورو، ولكن كخيار شرائي لاحق في التعاقد مع البرازيلي، ولكن أن يتم ذلك في الموسم الحالي على سبيل الإعارة أولاً.

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هذا كله لأن ​باريس سان جيرمان​ يرفض التوقيع مع اللاعب بمبالغ زهيدة، ومن ناحية أخرى فإن برشلونة لا ينسى الصفعة التي وجهها لهم الباريسيون.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد تحدثت عن تركيبة أخرى للصفقة أكثر خيالية ربما، وهي أن التعاقد سيكون لموسمين "على سبيل الإعارة بمقابل مادي" أو ما أطلقت عليه الصحيفة "إيجاراً" وفقاً لما يريده البي إس جي.

كل من الصحيفتين الكتالونيتين يريان يد رئيس ​ريال مدريد​ ​فلورنتينو بيريز​ وهي تمارس دورها في الصفقة.

وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن طلبات سان جيرمان واضحة فيما يتعلق بلاعبي برشلونة، سيميدو وديمبيلي و100 مليون يورو من أجل الظفر التام بالبرازيلي، الأمر الذي يجعل قيمة الصفقة تقدر بنحو 250 مليون يورو في مجملها.