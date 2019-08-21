"السبت" موعد قرعة الدوري التنشيطي "لتجمّع حضرموت" لأندية الدرجتين الأولى والثانية 

السبت موعد قرعة الدوري التنشيطي لتجمع حضرموت لأندية الدرجتين الأولى والثانية
الأربعاء 21 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أكد رئيس اتحاد كره القدم بساحل حضرموت درويش عبد الله سويد إن يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 سيشهد قرعة الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية (تجمّع حضرموت) الذي ينظمه الاتحاد اليمني لكرة القدم بالتعاون مع فرعه في ساحل حضرموت وستجري مراسم القرعة بمكتب وزارة الشباب والرياضة بالمكلا.
وأفاد سويد في تصريح صحفي جاهزية فرعه لإستضافة مباريات هذا التجمع التي سيحتضنها ملعب الفقيد بارادم بالمكلا وتشارك فيه خمس فرق من محافظتي حضرموت والمهرة وهي أندية الشعب النادي الوحيد من أندية (الدرجة الأولى) في هذا التجمع إلى جانب أربع فرق من أندية الدرجة الثانية هي جزع المهرة التضامن وسلام الغرفة وشبام.
وتعلق الأوساط الرياضية في محافظة المهرة آمال عريضة على ممثل انديتها نادي الجزع لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري التنشيطي بما يتواكب مع الدعم السخي الذي قدمه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت للأندية والاتحادات الرياضية في المحافظة.. ويذكر أن نادي الجزع قد استأنف تدريباته السبت الفائت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك على أرضية ملعب الشهيد مخبال المعشب، ويبدي جاهزية كبيرة لخوض غمار المنافسة الرياضية.
وسيحدد اجتماع القرعة موعد انطلاقة مباريات التجمع.
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