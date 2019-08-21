باريس سان جيرمان يبحث عن حارس مرمى ويفكر في نافاس

الأربعاء 21 أغسطس 2019
نافاس
كشفت عدة تقارير إسبانية أن توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع حارس صاحب خبرات في ظل عدم قناعاته الكاملة بخدمات ألفونس أريولا حارس مرمى النادي الباريسي.
ووفقًا لراديو RCM الإسبانية فإن توخيل طلب بشكل مباشر من إدارة النادي التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ايه سي ميلان الإيطالي أو كيلور نافاس لاعب ريال مدريد مع وجود أفضلية للأخير.
عقب مباراة باريس ضد رين بالدوري الفرنسي لم يشكك توخيل في رحيل أريولا لكنه أكد أن جميع اللاعبين عليهم العمل لحجز مكانهم في تشكيل الفريق.
جدير بالذكر أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عاد إلى يوفنتوس مجددًا بعد نهاية عقده حيث قضى في صفوف النادي الباريسي موسمًا واحدًا حصد خلاله بطولة الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.
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