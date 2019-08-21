جوميز الأكثر تأثيرا في ثمن نهائي أبطال آسيا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

جوميز

اختارت جماهير دوري أبطال آسيا المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال السعودي، الأكثر تأثيرا في دور الـ 16 من المسابقة القارية، الذي اختتم الثلاثاء الماضي.

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جاء ذلك من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب (العربي) الرسمي للبطولة في تويتر على الجماهير للاختيار من بين 4 لاعبين هم عبدالرزاق حمدالله هداف النصر ورومارينهو هداف اتحاد جدة وأكرم عفيف لاعب السد القطري.

واختارت الجماهير جوميز، عطفا على ثلاثيته من أصل 4 أهداف هلالية في شباك أهلي جدة (4-2) حسمت تأهل الفريق الأزرق منذ جولة الذهاب.

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية حيث يواجه شقيقه اتحاد جدة، بينما سيواجه النصر السد القطري.