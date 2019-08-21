الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش

الأربعاء 21 أغسطس 2019 مودريتش أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد أن تعرض للطرد في الجولة الأولى من الليجا.

ونشر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني صورة من قرار لجنة العقوبات، والتي قضت بإيقاف مودريتش مباراة واحدة فقط. Advertisements وحصل مودريتش على البطاقة الحمراء ضد سيلتا فيجو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1. ويغيب اللاعب الكرواتي عن مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية، بينما يعود أمام فياريال في الأسبوع الثالث من الليجا. يذكر أن ريال مدريد احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلال الموسم الماضي خلف برشلونة وأتلتيكو.

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