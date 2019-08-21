الارشيف / اخبار الرياضه

الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الأربعاء 21 أغسطس 2019

مودريتش

أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ، بعد أن تعرض للطرد في الجولة الأولى من الليجا.

ونشر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني صورة من قرار لجنة العقوبات، والتي قضت بإيقاف مودريتش مباراة واحدة فقط.

Advertisements

وحصل مودريتش على البطاقة الحمراء ضد سيلتا فيجو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

ويغيب اللاعب الكرواتي عن مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية، بينما يعود أمام فياريال في الأسبوع الثالث من الليجا.

يذكر أن ريال مدريد احتل المركز الثالث بجدول ترتيب ، خلال الموسم الماضي خلف وأتلتيكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا