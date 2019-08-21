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مكافأة في انتظار سولسكاير بعد التخلص من لوكاكو

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الأربعاء 21 أغسطس 2019

سولسكاير ولوكاكو

تجهز إدارة مانشستر يونايتد مكافأة للمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يجهز 75 مليون إسترليني لوضعها تحت تصرف سولسكاير في الميركاتو الشتوي.

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وتحصل مانشستر يونايتد على هذا المبلغ عقب التخلي عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح إنتر ميلان هذا الصيف بموافقة سولسكاير.

ويميل المدرب النرويجي إلى التعاقد مع لاعب مبدع في خط وسط اليونايتد، لدعم حظوظ الشياطين الحمر في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهناك تفكير سائد في قلعة أولد ترافورد بضرورة الاحتفاظ بالأموال، لتقديمها إلى بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، أملا في إقناعهم بالتخلي عن خدمات الجناح الإنجليزي جادون سانشو.  

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