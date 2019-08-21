الوداد يستأنف ضد تتويج الترجي باللقب الإفريقي

الأربعاء 21 أغسطس 2019

تقدم الوداد البيضاوي رسميا، اليوم الأربعاء، باستئناف ضد حكم لجنة التأديب والانضباط بالكاف، بشأن إعلان الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.



وبحسب مصادر ""، قدم النادي المغربي دفوعات جديدة يطالب من خلالها بإعادة النهائي، والاعتراض على الحكم، بالتأكيد على أنه من اختصاص لجنة المسابقات وليس لجنة الانضباط.

وطالب الوداد هذه المرة بالاستماع لشهادات أطراف قوية ومؤثرة، للرد على اعتباره منحسبًا من المباراة، من قبل لجنة التأديب.

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وتتمثل الأطراف التي يطالب الوداد بحضورها، لتقديم شهادتها أمام لجنة الاستئناف، في كل من الحكم الجامبي بكاري جاساما، ومندوب المواجهة، الموريتاني أحمد ولد يحيى، ورئيس الكاف نفسه، أحمد أحمد.

وكان سعيد الناصيري، رئيس الوداد، قد أكد بعد الحكم الصادر عن لجنة الانضباط، عزمه الذهاب لأبعد محطة ممكنة في الدفاع عن مصالح ناديه.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد انتهت بشكل غير طبيعي، حيث رفض الوداد استكمالها إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو، للتأكد من صحة هدف سجله في مرمى مضيفه الترجي وألغاه الحكم.