نيمار يكسر صمته برسالة غامضة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كسر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، صمته خلال الفترة الأخيرة، برسالة غامضة.



واقتبس نيمار، اليوم الأربعاء، كلمات أغنية للمطرب الشهير بوب مارلي، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "المشكلة أن الناس يكرهون الصادق، ويحبون من يكذب عليهم".

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ومن جانبها، فسرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية هذه الكلمات بأنها رد للاعب البرازيلي، على هتافات جماهير بي إس جي ضده، خلال مباراة أولمبيك نيم في الجولة الأولى من الدوري.

ويرغب نيمار في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، هذا الصيف، حيث يتطلع للعودة مجددا إلى برشلونة.

لكن المفاوضات بين سان جيرمان والبلوجرانا تبدو متعثرة حتى الآن، في ظل خلافات حول مقابل الصفقة، وهو ما دفع أندية أخرى لترقب الموقف، مثل ريال مدريد ويوفنتوس.