ميندي يشارك جزئيا في مران ريال مدريد

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ميندي

شارك الفرنسي فيرلان ميندي، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد، في جزء من مران الأربعاء مع باقي زملائه في الفريق، واقترب من التعافي ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقا لرؤية المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.



ويواصل ميندي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الجولة الأمريكية، برنامجه التأهيلي للتعافي، وكذلك البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي رودريجو وبراهيم دياز وماركو أسينسيو، الذي شوهد الثلاثاء وهو يستند إلى عكازين لأول مرة منذ خضوعه لجراحة.

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وتدرب ماريانو دياز -الذي لا يزال مستقبله غير واضح داخل الريال- مرة أخرى داخل منشآت النادي.

ووفقا لما أعلنه النادي الأبيض، أشرك زيدان في تمرين اليوم في مدينة فالديباس الرياضية بعض لاعبي فريق كاستيا، من بينهم دييجو ألتوبي والياباني تاكيفوسا كوبو، بالإضافة إلى حارس المرمى الشاب لويس لوبيز.

وخاض الفريق تدريبات بالكرة والضغط، استعدادا لمباراة السبت المقبل أمام بلد الوليد في سانتياجو بيرنابيو (19.00)، في لقاء سيشهد عودة داني كارفاخال الذي غاب عن مباراة سيلتا فيجو بملعب بالايدوس تنفيذا لقرار لجنة المسابقات التي ارتأت استمرار سريان العقوبة الموقعة منذ الموسم الماضي.

يشار إلى أن الريال استهل الموسم الجديد بالليجا بمحو إحصائياته السيئة في ملعب بالايدوس حيث أحرز الفوز في البطولة المحلية خارج سانتياجو برنابيو، لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي.