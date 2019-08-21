شكرا لقرائتكم لجنة موقتة للاتحاد المصري.. والزمالك يعلن الجهاز الفني الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 21 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 21 أغسطس 2019 / 15:19

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة موقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى نهاية تموز (يوليو) 2020، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، ويرأس اللجنة عمرو الجنايني، فيما يتولى محمد جمال علي منصب نائب الرئيس، أما الأعضاء فهم: محمد فضل، وأحمد عبدالله راضي، وسحر عبدالحق.



من جانب آخر، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور، تفاصيل عقد المدير الفني الجديد للفريق "الأبيض" الصربي ميلوتين سريدوفيتش، الشهير "بميتشو"، إذ يمتد لمدة موسم قابل للتجديد موسم آخر في مقابل مليون و200 ألف دولار، فيما ينص الشرط الجزائي لفسخ العقد على قيمة شهرين، سواء للنادي أو المدرب.

ويضم الجهاز الفني مدرب حراس مرمى ومساعد مدرب صربيين، إضافة إلى المصريين أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف.

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على صعيد متصل، وافق ميتشو على مد فترة إقامة معسكر الفريق فى مدينة برج العرب حتى موعد مواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر في 28 الجارى، ويلتقي الفريق "الأبيض" مع ديكاداها الصومالى في إياب الدور الأول في دوري أبطال إفريقيا على ملعب المدينة ذاته السبت المقبل، علماً أن الزمالك فاز في مواجهة الذهاب في مصر أيضاً 7- صفر.

فيما تدرس لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، ملفات خمسة مدربين أجانب لاختيار أفضلهم لتولي منصب المدير الفني خلفا للأوروغوياني المقال مارتن لاسارتي، لسوء النتائج التي كان آخرها الخروج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

من جهة أخرى، منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب بلاده لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم.