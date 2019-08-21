بيراميدز يخسر 3 أعمدة فى رحلة الكونغو أمام النجم...

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جدة - عمرو شويل غيابات بالجملة يعاني منها فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز قبل مواجهة النجم الكونغولى المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتي فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا، عقب انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة بفوز بيراميدز 4/1
ويغيب عن بيراميدز الحارس الأساسى أحمد الشناوى بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة، وهى الإصابة التي تعرض لها فى مباراة الأهلى ببطولة كأس مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذي يغيب فيه الغاني جون أنطوي فى ظل تعرضه لمزق فى الضلوع، بينما يغيب الثنائي الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم قيدهما إفريقيا.
وتغادر بعثة بيراميدز إلى الكونغو اليوم، لخوض لقاء الإياب أمام النجم الكونغولى، يوم الأحد المقبل.
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