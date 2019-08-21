شكرا لقرائتكم وفد خماسى يطير لسويسرا للحصول على موافقة فيفا لعقد عمومية الجبلاية الطارئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، تشكيل وفد خماسى يضم محمد الطويلة وهرماس رضوان وأحمد مجاهد وعلى سليم ورحمى حجازى رؤساء أندية النجوم وبنى عبيد وميجا سبورت وبنى سويف والأقصر، للسفر إلى سويسرا لمقابلة مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". Advertisements ويرغب وفد الجمعية العمومية فى الحصول على موافقة الفيفا لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى قبل إجراء الإنتخابات الجديدة. وعقدت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إجتماعا مهما اليوم الأربعاء بنادى الإعلاميين، شهد حضور ما يقرب من 40 ناديا، لإعلان تمكسهم بعقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، وأكد هرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد خلال الاجتماع ، أن اتحاد الكرة يعمل على تسويف طلبات الجمعية العمومية الطارئة بعد قرار رفض الخطابات المرسلة.

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