شكرا لقرائتكم من هو اللاعب عبدالله سامي بعد غرقة فى نهر النيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة جثة عبد الله سامى لاعب الجونة السابق، بعد غرقه بالقرب من "معدية " مدينة الصف.

ونرصد بعض المعلومات عن اللاعب الراحل ..

- يبلغ من العمر 31 عاما حيث أنه مواليد نوفمبر 1988

- كان يلعب فى مركز الوسط المدافع

- بدأ مشواره مع تليفونات بنى سويف

- انتقل الى فريق بنى سويف ومنه الى الاتحاد السكندرى عام 2014 بعقد 3 مواسم

- خاض عدة مباريات مع فريق الاتحاد السكندرى لكنه رحل عن الفريق عام بنهاية 2014 بعد تولى طلعت يوسف المهمة الفنية

- انتقل من الاتحاد الى الجونة فى صفقة انتقال حر

اخر فريق لعب له صيد المحلة موسم 2016

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- بعد رحيله عن الجونة لعب لعدة اندية مثل السكة الحديد والفيوم وتليفونات بني سويف وجمهورية شببن قبل الاستقرار في فريق صيد المحلة

كانت بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بوجود جثة تطفو اعلى سطح النيل بالصف لشخص ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى عبد الله سامي غرق بنهر النيل بمنطقة المعدية، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ لانتشال الجثة.

وعقب نتشال جثمان اللاعب تم نقله إلى المستشفى، تمهيدا لبيان سبب حالة الوفاة وان يكون هناك شبهة جنائية من عدمة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه.

ويعد عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، وانضم لعدد من الأندية، مثل الشرقية للدخان، والفيوم، والاتحاد.

وفى منفس السياق سادت حالة من الحزن بين أصدقاء الاعب، عقب إعلان خبر غرقه بنهر النيل، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف.