شكرا لقرائتكم بعد قرار فيفا باستخراج البطاقة المؤقتة.. كهربا يتوعد بكشف المستور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب آفيس البرتغالى، على منحه بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" . وكتب كهربا على مواقع التواصل الاجتماعى : " الحمد لله وصلت، استلمت اليوم بطاقتى الدولية.. وكلى ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا". Advertisements

كهربا كان كهربا قد رحل إلى صفوف آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون موافقة ناديه الزمالك.

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