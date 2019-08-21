شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف ماذا يفصل ماميتش عن تدريب الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحاول إدارة النادي الأهلي إنهاء ملف المدير الفني الجديد فى أسرع وقت، وتحديد هوية الشخص الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

مسئولو الأهلى يرون أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين لإماراتي والهلال السعودي السابق هو الخيار الأول لناديه متفوقاً على جميع الأسماء المرشحة الأخرى خاصة وفى ظل توفر الشروط المطلوبة فيه وأبرزها قوة الشخصية وتحقيق نجاحات كبيرة مع الفرق التي تولى مسئوليتها.

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ولكن ماذا يفصل ماميتش عن تدريب الأهلي ؟

وفقاً لتأكيدات إدارة الأهلى أن الأزمة بين الطرفيين مادية فى المقام الأول، حيث أن الحد الأقصى الموضوع من إدارة الأهلى فى ملف المدرب هو 2 مليون دولار سنوياً، فيما يطلب المدرب الكرواتي أرقام أعلي من ذلك بعض الشيء.