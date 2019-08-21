شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تقرر تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب. وأعلنت اللجنة إقامة المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءا بدلا من التاسعة والنصف مساءا، ما يعنى تقديم موعد المباراة 90 دقيقة. يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن إقامة المباراة بحضور 150 فردا، بواقع 75 فردا لكل ناد.

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