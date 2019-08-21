شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك السبت المقبل، فريق ديكاداها بطل الصومال، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم. موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى الثامنة مساء السبت المقبل فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى. موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى.. سباعية مريحة

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، عن المباراة الأولى للصربى ميتشو مدرب الزمالك الجديد، فى مباراة تحصيل حاصل بعد الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة.

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