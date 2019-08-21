شكرا لقرائتكم لاعب سبورتنج يرفض الأهلى والزمالك ويوقع للاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقل محمد خورشيد، لاعب فريق سلة سبورتنج، لفريق كرة السلة بالاتحاد السكندرى، لتدعيم صفوف الفريق السكندري فى الموسم الجديد، حيث وقع على عقود انتقاله خلال الساعات القليلة الماضية.
و كان اللاعب تلقى عدة عروض من أندية الدورى مثل الزمالك والأهلى والإتحاد، إلا أنه وقع فى النهاية لزعيم الثغر.
وأبلغ "خورشيد" إدارة سبورتنج برغبته فى اللعب للاتحاد السكندرى، ووقع على عقود انتقاله للفريق السكنرى، بناءاً على رغبة أحمد مرعى المديرالفنى الحالى للاتحاد، والسابق لسبورتنج، حيث ساهم اللاعب فى تحقيق الكثير من البطولات مع فريقه السابق .
الجدير بالذكر أن الزمالك تقدم بعرض لنادى سبورتنج لضم اللاعب، بعد أن فشلت مفاوضات ضم إيهاب أمين، والذى انضم للاهلى وتوقيعه رغبة للعب فى القلعة الحمراء فى أكبر صفقة فى تاريخ كرة السلة، إلا ان رغبة خورشيد الى أبلغها لناديه ، حسمت انتقاله للاتحاد السكندرى .
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