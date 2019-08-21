شكرا لقرائتكم رسميا.. "فيفا" يستخرج بطاقة مؤقتة لكهربا وإرسالها للنادى البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح القاضى الأوحد بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فريق آفيس البرتغالى أحقية استخراج بطاقة مؤقتة للاعب محمود عبد المنعم "كهربا". كان كهربا قد رحل إلى صفوف آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون موافقة ناديه الزمالك.

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