شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-8-2019 عن مطالبة فيفا بتعويض لإصابة جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن استعداد الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

اخبار الزمالك اليوم عن مطالبة الفيفا بتعويض لإصابة جنش





اخبار الزمالك اليوم عن مطالبة إدارة الأبيض الاتحاد الدولى "فيفا" بتعويض لإصابة محمود عبد الرحيم جنش خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعد الانتهاء من تجهيز الأوراق الخاصة لها، بناء على برنامج حماية اللاعبين الذي يشرف عليه الاتحاد الدولى.

اخبار الزمالك اليوم عن إطلاع ميتشو عن تقرير الـGPS





اخبار الزمالك اليوم عن إطلاع الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، على تقرير الـGPS الخاص بلاعبى الفريق، من أجل التعرف على القصور التى يعانى منها كل لاعب، ونقاط القوة والضعف للاعبين، والعمل على استغلالها أو معالجة الأمور التى يعانى منها اللاعب.

اخبار الزمالك اليوم عن معسكر مغلق فى برج العرب لمواجهة المقاصة





اخبار الزمالك اليوم عن استقر الصربى ميتشو، على دخول الفريق لمعسكر مغلق فى برج العرب فى الفترة الحالية، سيمتد لحين الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، خاصة أن المباراة ستقام أيضًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.