شكرا لقرائتكم وصول بعثة منتخب مصر للشطرنج إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت البعثة المصرية للشطرنج إلى المملكة المغربية للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي ستُقام في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس 2019.

كان المنتخب الوطني للشطرنج قد دخل في معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية ثم بطولة كأس العالم فى روسيا خلال شهر سبتمبر المقبل، تحت إشراف المدير الفنى الأوكرانى ميخايلو أوليكسنكو المدير الفنى السابق لمنتخب أوكرانيا.

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ويضم منتخب الشطرنج كل من: باسم سمير أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.