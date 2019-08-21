شكرا لقرائتكم مصرع عبد الله سامي لاعب الشرقية للدخان والفيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقى عبدالله سامي لاعب كرة قدم، حتفه عقب غرقه بنهر النيل بمركز الصف محافظة الجيزةوحرر محضر بالواقعة واخرت النيابة العامة لتولي شئونها.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بوجود جثة تطفو اعلى سطح النيل بالصف لشخص ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى عبد الله سامي غرق بنهر النيل بمنطقة المعدية، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ لانتشال الجثة.



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وعقب نتشال جثمان اللاعب تم نقله إلى المستشفى لمناظرتها، تمهيدا لبيان سبب حالة الوفاة وان يكون هناك شبهة جنائية من عدمة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه.

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ويعد عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، وانضم لعدد من الأندية، مثل الشرقية للدخان، والفيوم، والاتحاد.

وفى منفس السياق سادت حالة من الحزن بين أصدقاء الاعب، عقب إعلان خبر غرقه بنهر النيل، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف.