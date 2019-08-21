شكرا لقرائتكم جهاد الحسين ينتقل إلى الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الرائد، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع السوري جهاد الحسين، وذلك للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، والمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

وقال الرائد في حسابه على "تويتر": أنهت إدارة النادي إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري جهاد حسين.

جاء ذلك بعدما فسخ التعاون عقد اللاعب البالغ "37 عاما" يوم الثلاثاء، بعد خمسة مواسم قضاها الدولي السوري السابق في صفوف الفريق.

ووصل جهاد الحسين إلى جدة عقب توقيع العقد، وذلك للانضمام إلى تدريبات الفريق، والمشاركة في مباراة الرائد ضد اتحاد جدة يوم الجمعة ضمن افتتاح منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.