شكرا لقرائتكم ضمك يتحدى النصر بذكريات 1984 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ فريق ضمك مشواره في دوري المحترفين السعودي والذي يشارك به للمرة الأولى في تاريخه حينما يحل ضيفاً على حامل اللقب النصر، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الخميس.

وتأهل ضمك للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين السعودي بعد تصدره دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويمني لاعبو ضمك النفس في أن يعيدوا ما فعله زملاؤهم السابقين والذين نجحوا في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائهم النصر من كأس الملك "2-1" عام 1984، سجلها محمد سويد وعبدالله جلفان، في حين سجّل هدف النصر فهد الهريفي.

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وعلى الرغم من أن النصر لم يشارك بالكثير من نجومهم يتقدمهم المهاجم ماجد عبدالله بسبب ارتباطهم مع المنتخب السعودي والذي كان يستعد حينها لأولمبياد لوس أنجلوس 84، إلا أنه كان لديه نجوم أبرزهم اللاعب فهد الهريفي ويوسف خميس ومحمد العبدلي وصالح المطلق وسالم مروان.

وكانت المباراة تسير باتجاه النصر الذي سجّل هدف السبق عن طريق لاعبه فهد الهريفي، قبل أن يتمكن مهاجم ضمك محمد سويد من تسجيل هدف التعادل، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية والذي تمكن من خلالها ضمك من تفجير المفاجأة بتسجيله هدف الفوز عن طريق عبدالله جلفان، وهي المباراة الرسمية الوحيدة بين الفريقين.

ويعلم لاعبو ضمك أن مهمتهم ستكون صعبة للغاية بسبب جاهزية النصر والذي سيدخل المباراة بحثاً عن اقتناص 3 نقاط في مهمته الأولى بمشواره في الدفاع عن لقبة.

وابتسمت كرة القدم لأول مره لفريق ضمك والذي شارك في دوري الدرجة الأولى السعودي 11 موسماً إلا أنه قدّم مستوى مميزا في الموسم الماضي ليحل ثانيا في دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.