شكرا لقرائتكم موناكو يتعاقد مع الجزائري سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقل إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر من ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد يوم الأربعاء.

وأعلن ليستر انتقال اللاعب البالغ عمره 31 عاما، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فناربخشه التركي، إلى موناكو، وأحرز سليماني 13 هدفا في 46 مباراة مع ليستر، منذ انتقاله في 2016، كما قضى فترة إعارة قصيرة مع نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

وربما يبدأ سليماني، الفائز مع الجزائر بكأس الأمم الإفريقية هذا الصيف في مصر، مسيرته مع موناكو في الدوري يوم الأحد المقبل.

وسبق لسليماني أيضا اللعب في صفوف فريقي شبيبة الشراقة وشباب بلوزداد في الجزائر قبل أن يخطف الأنظار في أوروبا مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي.