شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الألماني تعتمد إيقاف المدربين بعد الإنذار الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إيقاف أي مدرب لمباراة في حال حصوله على أربعة إنذارات، على أن لا يتم توقيع عقوبات مالية في مثل هذه الحالات.

وصدر القرار خلال جلسة الجمعية العمومية للرابطة في برلين يوم الأربعاء بموافقة 29 عضوا مقابل رفض أربعة أعضاء للطلب المقدم بهذا الخصوص.

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وسيتم احتساب الإنذارات اعتبارا من المباريات التالية سواء في دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) أو في الدرجة الثانية.

كان يوليان ناغلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيغ، وفريدهلم فونكل، المدير الفني لنادي فورتونا دوسلدورف، وأنتي كوفيتش، المدير الفني لنادي هيرتا برلين، أعربوا مؤخرا عن اعتراضهم على هذه اللائحة.

يذكر أنه في منافسات الأندية على الصعيد الأوروبي، يتم وقف المدير الفني في حال حصوله على ثلاثة إنذارات حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه في حال حصول مدرب على البطاقة الصفراء للمرة الثالثة، يتم إشهار البطاقة الحمراء له بشكل تلقائي وحرمانه من حضور مباراة واحدة على الأقل.