رسميا.. ريبيري يتعاقد مع فيورنتينا الايطالي

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أعلن نادي فيورنتينا الايطالي الاربعاء تعاقده مع الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري وسيقدمه الى الجماهير الخميس في ملعب النادي "ارتيميو فرانكي".

ووصل ريبيري الى إيطاليا الأربعاء من أجل الانضمام الى فيورنتينا بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحبا به "أهلا بالاسطورة".

وقال فيورنتينا على موقعه الرسمي "يعلن فيورنتينا انه تعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري. سيتم تقديمه الخميس 22 اب/اغسطس الساعة الخامسة والنصف مساء في قاعة مانويلا ريغيني في ملعب ارتيميو فرانكي. بدءا من الساعة الثامنة مساء سيفتح الملعب ابوابه امام المشجعين لالقاء التحية على اللاعب البنفسجي الجديد".

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما وقع في وقت متأخر الثلاثاء عقد انضمامه الى فيورنتينا على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور الخميس بعد أن يخضع للفحص الطبي.

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في المطار حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

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ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي قبل أن يخرج من المطار حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة وباللغة الإيطالية بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا "أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني (زميله السابق في بايرن ميونيخ الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني) الذي قال لي بأنه ناد كبير وبأنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)".

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم بعدما أمضى 12 عاما مع النادي البافاري حيث فاز، من بين العديد من الالقاب، بالدوري الالماني تسع مرات وبالكأس المحلية ست مرات ودوري ابطال اوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 91 مباراة دولية سجل 16 خلالها هدفا.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه وقع عقدا لعامين مع فيورنتينا مقابل 4,5 ملايين يورو، إضافة الى الحوافز والمكافآت.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الـ "سيري أ" الموسم الماضي، حملته الجديدة بلقاء صعب على ارضه امام نابولي السبت في المرحلة الأولى من الدوري.

وانتقلت ملكية فيورنتينا في حزيران/يونيو الى العملاق الإعلامي الإيطالي-الأميركي روكو كوميسو الذي دفع 170 مليون لإكمال صفقة الاستحواذ على النادي.