“فيفا” يختار الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

أوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختياره على الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقرر إقامتها في البرازيل خلال الفترة بين 26 من أكتوبر 2019 حتى17 نوفمبر المقبلين.

يذكر أن الحكام الدوليون والمرشحون للقائمة الدولية قد خضعوا للكشف الطبي بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر صباح أمس الثلاثاء الموافق 21\8\2019، جاء ذلك ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، وذلك كان بحضور كلا خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي والدكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام.

كما أجريت أيضا اختبارات اللياقة البدنية لحكام دمياط والدقهلية بستاد المنصورة بمشاركة 25 حكما نجح منهم 20 حكما و28 مساعدا نجح منهم 27 مساعدا.