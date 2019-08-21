تعرف على أحدث ترتيب قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة الثانية

الدوري الانجليزي الممتاز هو أعرق دوري في كرة القدم في العالم، وإنجلترا هي أول من لعبت كرة القدم، و الآن الدوري الانجليزي الممتاز هو أقوى دوري في العالم، والمنافسة على اللقب دائماً ما تكون قوية ولا تحسم إلا في الأمتار الأخيرة، وكذلك المنافسة على لقب الهداف تكون شرسة نظراً لكثرة الهدافين واللاعبين الجيدين، من مختلف جنسيات العالم، وقوة المنافسة في المباريات، لذلك من يحصل على هذا اللقب يكون من اللاعبين الأفزاز في عالم الساحرة المستديرة.

شهدت الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز تألق عدد من النجوم، يأتي على رأسهم جناح مانشستر سيتي الانجليزي، رحيم سترلينج، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري بعد انتهاء الجولة الثانية برصيد 4 أهداف، متساوياً مع لاعب نوريتش سيتي تيموبوكي الذي سجل 4 أهداف أيضاً، منهم هاتريك في مباراة نيوكاسل يونايتد.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح فخر العرب نجم ليفربول هداف النسختين السابقتين

حصل الفرعون المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز في أخر نسختين للدوري، وهو أنجاز لم يحققه أي لاعب عربي من قبل، فقد سجل محمد صلاح في أول موسم له في الدوري الانجليزي موسم 2017/2018 لقب الهداف مسجلاً 32 هدف، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي سجل 31 هدف في موسم واحد، وفي الموسم الماضي سجل 22 هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي متساوياً مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال اوبامينج.